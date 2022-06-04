Защитники Украины уничтожили четыре уникальные ракеты РФ

Защитники Украины уничтожили четыре уникальные ракеты РФ2
- 4.06.2022, 19:51
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Ракеты стоили российским налогоплательщикам миллионы долларов.
Подразделения Военно-морских сил ВСУ уничтожили четыре "уникальные" российские ракеты, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
Отмечается, что российские ракеты были уничтожены в южных украинских регионах.
В Верховной Раде уверяют, что уничтоженные боеприпасы, которые, по мнению России, не имеют военных аналогов, стоили российским налогоплательщикам миллионы долларов.
Четыре российских ракеты подразделениями ВМСУ были ликвидированы с корабля и береговых постов с помощью зенитной артиллерии и переносных зенитно-ракетных комплексов. В Верховной Раде предупреждают, что в акватории Черного моря в настоящее время находятся три вражеских ракетных корабля, пять больших десантных кораблей и подводная лодка, из которой Россия произвела запуск снарядов.