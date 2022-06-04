Названы шесть полезных перекусов перед сном 4.06.2022, 20:07

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Рекомендации врача-диетолога.

Что делать, если перед сном хочется есть? Стоит ли терпеть до утра или лучше утолить голод? Какой перекус полезнее? Рассказывает врач-диетолог Юлия Панова:

- Лучше всего перед сном выпить чай. Но не черный или зеленый, который содержит кофеин и бодрит, а успокаивающий травяной.

Что точно не стоит употреблять на ночь?

Откажитесь от конфет, пирожных, прочих сладостей перед сном. Кроме того, что эти продукты дают избыточное количество простых углеводов и могут сказаться на фигуре, организму ночью некогда полноценно их перерабатывать, поэтому они усиливают вздутие и брожение. Все это может сказываться на качестве сна.

Острые, соленые продукты могут вызвать задержку жидкости, в связи с чем вы рискуете получить утреннюю отечность. Избыток жидкости будет усиливать нагрузку на почки.

Чем можно перекусить?

Если уж совсем нестерпимо хочется есть, с точки зрения классической диетологии рекомендуются кисломолочные продукты: стакан кефира, ряженки, несладкий йогурт или одна-две ложки творога. В них содержится белок, поэтому они помогут утолить чувство голода. Однако этот совет не подходит тем, кто плохо переносит молочные продукты. Кроме того, кисломолочный продукт может усиливать процессы брожения, что увеличит нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Поэтому подобные перекусы не подходят людям, у которых есть какие-то заболевания кишечника, когда есть склонность к вздутию, болям в животе.

Если вам не удается уснуть и вы нормально переносите молочные продукты, то иногда рекомендуется выпить стакан теплого молока с ложкой меда. Или с небольшим количеством топленого сливочного масла. Это способствует улучшению качества сна.

Неплохо съесть на ночь термически обработанные овощи (кроме капусты, потому что она может усиливать моторику кишечника). Например, несколько ложек овощного рагу или винегрета.

Можно использовать для перекуса орехи — около 10-15 г, если вы способны на этом количестве остановиться.

Из фруктов на ночь больше подойдет авокадо. Он содержит полезные жиры и не слишком тяжелый для пищеварения.

Банан подходит, но с оговорками. С одной стороны, он содержит большое количество триптофана, который может улучшать само качество сна. С другой стороны, банан достаточно высоковолокнистый, углеводсодержащий продукт, поэтому для желудочно-кишечного тракта дает нагрузку больше, чем тот же авокадо.

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