В Беларуси на валютном рынке снова неспокойно 2 4.06.2022, 20:11

2,446

Что будет с рублем в ближайшее время?

На валютном рынке снова неспокойно: доллар и евро то дорожают, то дешевеют. Финансовый аналитик Вадим Иосуб спрогнозировал для zerkalo.io, что будет с белорусским рублем на предстоящей неделе.

— На следующей неделе падение белорусского рубля может продолжиться, причем более заметным оно будет по отношению к российской валюте, — прогнозирует финансовый аналитик Вадим Иосуб. — При таком сценарии к концу следующей недели на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже можно ожидать, что доллар немного вырастет до 2,62 рубля, евро вырастет чуть сильнее, до 2,8 рубля, а российская валюта подорожает до 4,57 белорусских рублей за 100 российских.

Напомним, на последних трех торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро дорожали, до этого — падали. В итоге рабочая неделя закончилась с такими курсами валют: доллара — 2,6109 рубля, евро — 2,7864 рубля, а российского рубля — 4,21 рубля за 100 российских рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».