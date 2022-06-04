Макс Корж: Прав тот, кто защищает свой дом 4.06.2022, 20:42

Белорусский музыкант записал сингл о войне в Украине.

Макс Корж выпустил сингл о войне в Украине. Белорусский музыкант презентовал композицию «Мой дом» в своем Youtube-канале. Это антивоенная лирика, передает «Белсат».

После 24 февраля – дня, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, – Макс Корж осудил агрессию. На собственной странице в Instagram музыкант написал, что осуждает вторжение и бомбардировку суверенного государства.

Свои размышления на тему войны Корж подытоживает риторическим вопросом: «Что же вы натворили? Вы же сами этого не понимаете».