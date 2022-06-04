Какой будет погода завтра? 4.06.2022, 21:19

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Прогноз по Беларуси.

5 июня сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося в юго-восточном направлении, днем на северо-запад страны распространится область повышенного атмосферного давления с Балтики. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине страны прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +17..+23°С.

6 июня территория страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +20..+27°С.

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