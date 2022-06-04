ВСУ на востоке Украины мощно ударили по оккупантам
- 4.06.2022, 21:50
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Уничтожены два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт.
Украинские юойцы группировки "Восток" 4 июня уничтожили 60 российских военных, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
Так, украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
"Сегодня, 4 июня, наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также было уничтожено два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт", - отмечается в сообщении.
В связи с этим, потери врага составляют:
- личного состава - 60 захватчиков;
- БТР - 1;
- ББМ - 1;
- минометов - 2;
- АТТ - 26;
- топливозаправщиков - 1;
- БПЛА - 3.