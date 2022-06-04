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ВСУ на востоке Украины мощно ударили по оккупантам

  • 4.06.2022, 21:50
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ВСУ на востоке Украины мощно ударили по оккупантам

Уничтожены два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт.

Украинские юойцы группировки "Восток" 4 июня уничтожили 60 российских военных, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Так, украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 4 июня, наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также было уничтожено два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт", - отмечается в сообщении.

В связи с этим, потери врага составляют:

- личного состава - 60 захватчиков;

- БТР - 1;

- ББМ - 1;

- минометов - 2;

- АТТ - 26;

- топливозаправщиков - 1;

- БПЛА - 3.

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