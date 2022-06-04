Пять вопросов, которые чаще всего задают нотариусу белорусы при оформлении документов за границу 3 4.06.2022, 22:03

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На них ответила специалист.

Нотариус Брестского нотариального округа Нина Моцук ответила «Брестской газете» на пять вопросов, которые чаще всего задают нотариусы белорусы при оформлении документов за границу.

Что значит легализация документов и в каких случаях она требуется?

Легализация – это подтверждение соответствия оформления документов законодательству государства их происхождения. Она представляет собой засвидетельствование подлинности подписи должностного лица, подтверждение полномочий этого лица на право подписи и оттиска печати, которой скреплен этот документ.

С легализацией документов гражданам приходится столкнуться в тех случаях, когда документы необходимо предоставить в официальные органы другого государства. Например, документ, выданный в Беларуси, имеет юридическую силу на территории нашей страны, но для предоставления его в официальные органы другого государства потребуется легализация. В зависимости от требований, предъявляемых к оформлению документов, предназначенных для действия за границей, существует консульская легализация и апостилирование.

Что такое апостиль?

Апостиль – это специальный штамп, проставляемый на официальных документах, предназначенных для действия за границей, его форма и содержание установлены Гаагской конвенцией. Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступило лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. После проставления апостиля документ приобретает силу на территории всех стран-участниц Гаагской конвенции.

Какие органы наделены правом проставления апостиля?

В соответствии с Гаагской конвенцией каждое договаривающееся государство назначает органы, которым предоставляются полномочия на проставление апостиля. В Республике Беларусь апостиль проставляют:

- главные управления юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов – на документах, исходящих из судов, нотариальных архивов, а также от нотариусов;

Министерство образования Республики Беларусь − на документах, исходящих из учреждений образования;

- Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь – на документах, исходящих из государственных архивов Республики Беларусь;

- Министерство иностранных дел Республики Беларусь − на всех иных видах документов, а также документах, названных выше, поступивших из дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь либо истребованных ими.

В каких случаях необходима консульская легализация?

Консульская легализация – это многоступенчетая процедура, так как заверения производятся в ведомствах страны происхождения документа и дипломатическом представительстве страны назначения документа.

Первая ступень включает первичные заверения, которые в Беларуси производят Министерство юстиции, Министерство образования или Министерство иностранных дел, в зависимости от вида документа; вторая – это заверения, которые производит Главное консульское управление Министерства иностранных дел Республики Беларусь; третья – заверения, которые производят дипломатические представительства страны назначения документов.

Необходимо учитывать, что дополнительные трудности при консульской легализации документов могут возникнуть, если в нашей стране нет дипломатических представительств (посольств, консульств) страны назначения документа. В этом случае может возникнуть необходимость выезда за границу для завершения процедуры консульской легализации.

Консульская легализация необходима, если страна, в которую предназначается документ, не является участницей Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г.

Кто может обратиться за проставлением апостиля?

Проставление апостиля в соответствии с законодательством нашей страны является административной процедурой, для осуществления которой может обратиться любой гражданин с документом, удостоверяющим личность. Для проставления апостиля в соответствующий орган должен быть предоставлен официальный документ, на котором необходимо проставить апостиль, и документ о внесении платы.

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