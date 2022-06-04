Залужный: Самоходные гаубицы от Норвегии уже на передовой и уничтожают оккупантов 4.06.2022, 22:15

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Украинские военные с легкостью за одну неделю овладели М109А3.

Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные Украине в рамках международной технической помощи Норвегией, уже используются на передовой, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой, с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага", - отметил он.

Залужный сообщил, что украинские военные "с легкостью за одну неделю овладели М109А3".

Сославшись на слова артиллеристов, главнокомандующий ВСУ назвал ключевым отличием этих пушек от советских образцов "то, что они сделаны для людей".

"Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов – руль, вместо механической – коробка автомат. На зимнее время, когда возможно обледенение корпуса, разработчики слегка прорезинили его, чтобы экипаж не скользил. Солдаты радовались даже таким простым элементам, как наваренным по краям башни корзинам для личных вещей", - написал Залужный.

По его словам, гаубицы М109А3 имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, Калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км.

"Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние. Опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, которые являются герметичными и абсолютно идентичными, что влияет на точность разлета при выстрелах", - сообщил главнокомандующий.

"Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня является главной причиной наших потерь. Без немедленного снабжения дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора", - отметил Залужный.

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