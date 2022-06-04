Путинский режим может разрушиться изнутри 4.06.2022, 22:44

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Как будут выглядеть события, когда это произойдет?

Российские оппозиционеры, например Михаил Ходорковский или Алексей Навальный, не смогут заменить режим диктатора Путина, если тот падет, уверен политолог, украинский публицист Виталий Портников, пишет nv.ua.

«Я пока таких шансов не вижу. Думаю, что путинский режим может разрушиться изнутри. Как будут выглядеть события, когда он разрушится? Во-первых, это вопрос, через сколько времени – год или десять лет? В результате физической смерти вождя или раньше? Либо он разрушится в результате какого-либо серьезного переворота, либо - серьезного экономического, социального кризиса в РФ. Это совершенно разные подходы», — отметил Портников.

Также, по его мнению, важно, что после падения путинского режима произойдет с элитамы.

«Сохранит ли власть та элита, которая сегодня находится у власти в России, просто она модифицируется и станет партнером по переговорам с Западом? Или это приведет к полному разрушению такой элиты», – пояснил политолог.

Публицист привел пример: когда в 1917 году в Россию возвращались политические эмигранты, были надежды, что власть получат люди, которые были «голосом здравого смысла». В свою очередь, продолжил он, к власти пришли большевики.

«Так и здесь может быть, что мы совсем не на тех людей сегодня смотрим. <...> Возвращение эмигрантов по-разному выглядит после краха авторитарных режимов», - добавил Портников.

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