Украинские военные накрыли огнем российский склад боеприпасов 4 5.06.2022, 10:17

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Он детонировал всю ночь.

Украинские военные из 45-й и 43-й отдельных артиллерийских бригад уничтожили российский склад боеприпасов во временно оккупированных Пологах Запорожской области.

На видео, обнародованном на странице 45-й ОАБР в «Фейсбуке», видно вражескую технику и моменты ударов украинских защитников.

Отмечается, что во время операции оккупантам удалось сбить один из украинских беспилотников, которые корректировали огонь украинских артиллеристов.

Также сообщается, что склад оккупантов хорошо горел и детонировал всю ночь.

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