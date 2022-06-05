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Украинские военные накрыли огнем российский склад боеприпасов

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  • 5.06.2022, 10:17
  • 11,806
Украинские военные накрыли огнем российский склад боеприпасов

Он детонировал всю ночь.

Украинские военные из 45-й и 43-й отдельных артиллерийских бригад уничтожили российский склад боеприпасов во временно оккупированных Пологах Запорожской области.

На видео, обнародованном на странице 45-й ОАБР в «Фейсбуке», видно вражескую технику и моменты ударов украинских защитников.

Отмечается, что во время операции оккупантам удалось сбить один из украинских беспилотников, которые корректировали огонь украинских артиллеристов.

Также сообщается, что склад оккупантов хорошо горел и детонировал всю ночь.

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