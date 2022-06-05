Сколько стоит отдых в привычных для белорусов странах 9 5.06.2022, 10:44

4,710

Истосковавшиеся за время пандемии по морю белорусы уже вовсю мечтают о теплых берегах.

Myfin.by узнал, какие из них сегодня доступны и сколько это стоит. Интернет-ресурс также рассказывает, долго ли придется лететь и как изменились цены по сравнению с прежними годами.

Турфирм хватит на всех

Два года белорусская туристическая отрасль находилась под ударом: сначала пандемия и закрытие наземных границ, потом авиаблокада — все это нанесло тяжелый удар по отрасли, в которой основу составляют частные компании. В этом году многие страны ослабили карантинные ограничения, а с 1 июня одна за другой полностью их отменяют, давая возможность людям путешествовать.

Каким был урон, нанесенный отечественной туротрасли, сколько компаний обанкротилось и закрылось, не помешает ли это белорусам отправиться летом к морю? По мнению редактора сайта Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Лилии Кобзик, точную цифру потерь назвать непросто.

— Отрасль пострадала, не все пережили тяжелые времена, когда были закрыты сначала все направления, а потом большинство из них, при этом у некоторых компаний «зависли» деньги, уже переведенные зарубежным контрагентам. И невозможность вернуть средства довольно сильно подкосила и операторский, и агентский рынок. Но точной статистики нет нигде, — ни в Минспорта и туризма, ни в Белстате, — сказать, сколько фирм исчезло, нельзя. К тому же многие не закрывались, а ужимались по максимуму, и с открытием границ большинство возобновят свою работу, — обнадежила она.

Границы открыты, пандемия забыта

А работы много — белорусы соскучились по отдыху у теплого моря. Но так как многие направления сейчас остаются закрыты не по пандемийным причинам, выбор невелик.

И все же, как рассказала глава туристической компании «ВИПТУРС» Галина Кравченко, несмотря на новые барьеры по сравнению с прошлым годом, сегодня появилось больше возможностей путешествовать.

— В той же Европе множество стран с 1 июня отменили карантинные требования по ПЦР-тестам, а визовые центры нескольких стран ЕС стали выдавать белорусам визы. То есть появилась возможность и самостоятельно путешествовать. Кроме того, с открытием границ в ЕС оживают потерянные на долгое время автобусные туры. Но традиционно самыми популярными направлениями последнего времени остаются «пляжные» Турция, Грузия, Египет, — пояснила Галина Кравченко.

Отстегните ремни: полет ненормальный

Тут необходимо сделать ремарку — «слетать к морю» вовсе не значит «комфортно добраться до пляжного курорта». Сегодня единственным направлением, куда летают прямые рейсы из Минска, остались Турция и Грузия. Но у Турцию, например, рейсы хоть и «прямые» (без пересадок) но отнюдь не на карте — нужно облетать не только Украину, но и закрытую россиянами из-за боевых действий зону, из-за чего вместо 3−3,5 часов в кресле самолета приходится проводить все 6.

Но и это не самый худший вариант. Как рассказали в одной из крупнейших отечественных турфирм — «Тез-тур» (предлагают четыре варианта отдыха — Турция, Греция, Египет и Россия) — иногда полет занимает гораздо больше времени.

— Например, сейчас прямым рейсом из Минска можно долететь в Турцию — без дозаправок и пересадок, пусть и за 6 часов. В ту же Грецию добираться нынче куда проблематичней: вылет из Минска в 01.50, с двухчасовой пересадкой в Дубае, в итоге в Афинах вы приземлитесь в 10.50, — обрисовала отнюдь не сказочные перспективы менеджер Екатерина.

— Для тех, у кого есть визы, с 1 июня открыты многие направления: из Вильнюса, Варшавы, Риги можно слетать в Испанию, Албанию, Италию, Черногорию, ту же Грецию прямыми рейсами. Можно с «Белавиа» долететь до Стамбула, а оттуда опять же — в Грецию, Италию, Испанию. Но лето-2022 для белорусского туриста — это четыре основных направления: Турция и Грузия, которые выбирают большинство, а также Египет и ОАЭ, — пояснила Лилия Кобзик.

Востребованный Кавказ, заброшенный Египет

Лилия Кобзик также добавила, что в 2022-м у белорусов очень популярна Грузия. Причина на поверхности — прямые рейсы и недорогие путевки.

— К сожалению, сокращена полетная программа в Батуми, но турфирмы «пересадили» людей на рейсы до Кутаиси и организовали трансферы, — ведь уже было продано много туров, — рассказала Лилия Кобзик.

Ставшая несколько лет назад хитом Грузия сегодня уверенно потеснила лидера былых лет — Египет. Все из-за закрытого для белорусских самолетов неба Украины и отсутствия прямых рейсов. Сегодня лететь приходится долго, и рейс тоже не прямой — через Казахстан, где в аэропорту Актау приходится час сидеть в самолете, пока его дозаправляют. В итоге в самолете приходится провести 10 часов. Такой квест под силу, да и по карману, немногим.

— По причине тяжелого перелета (8 часов плюс дозаправка в Актау) программа в Египет сокращена, и он, конечно же, в этом году не будет направлением № 1. Первую строчку в рейтинге наверняка займет Турция, хотя трудно рассуждать о рейтинге, когда рынок курортных направлений скукожился до четырех стран с вылетом из Минска, — считает эксперт.

Дешевле не стало, виной тому немцы да англичане

И о ценах. Если вы думаете, что пандемия заставила снизить их и вам удастся отдохнуть дешевле, чем раньше — это иллюзии.

— Минимальная цена за 10 дней — 1188 рублей с человека. В эту сумму входит перелет, проживание, трансфер, страховка. На 7 дней в том же Кемере можно бюджетно отдохнуть за 1066 рублей, — разница небольшая. Но кроме стоимости путевки придется оплатить «топливный сбор» — 120 евро, «страховку от не вылета» — 15 евро, и сбор аэропорта — 5 евро. Это дополнительно к ценам, которые вы видите на сайте, — дали раскладку в «Тез-тур», когда мы поинтересовались самым бюджетным вариантом.

— Стоимость своих услуг не снизил никто — ни турагентства, ни отели, ни перевозчики. Рынок не подстраивается под экономические возможности белорусов, да и потери, понесенные в пандемию, надо же компенсировать. Хотя по агентским отзывам я вижу, что многие туристы хотели бы видеть более низкие цены, но что есть. Тут важно понимать, что два года европейцы сидели из-за пандемии дома, и сейчас, когда открылись границы, миллионы немцев и англичан в первую очередь рванули к морю. Спрос большой, он толкает цены вверх, — обрисовала ситуацию Лилия Кобзик.

— Самый бюджетный отдых — 360 долларов, — три звезды в Турции, путевка на 7 дней. Плюс доплаты, в сумме 140 евро с человека, — дала четкий ответ глава туристической компании «ВИПТУРС».

А что Греция? Египет? Тут нужна далеко не одна среднестатистическая зарплата белоруса… Что касается Греции, то долететь туда можно только с пересадками. И только регулярными рейсами, а цена на авиабилеты растет по мере приближения даты вылета и заполняемости самолета.

— Минимальная цена тура — 2587 рублей в режиме 8 дней/7 ночей. Это вариант с доплатой на сегодня — 1470 рублей за перелет, — приводят цифры в «Тез-Тур». — Египет с вылетом из Москвы, куда вы добираетесь самостоятельно. Лететь долго — через Казахстан. Минимальная стоимость — 1499 долларов на двоих за путевку 8 дней/7 ночей в трехзвездочном отеле. Плюс доплаты. Можно оплатить в рассрочку — 25% сразу и оставшаяся сумма — за 2 недели до вылета. Если оформить страховку «от невылета», то в случае форс-мажорных обстоятельств вся стоимость тура возвращается. За исключением суммы страховки.

В реальности не удалось встретить и дешевых туров в Грузию, которые можно встретить в рекламе. Повсеместно 2000−2200 рублей за двухместный номер с вариантом 8 дней/7 ночей превратились в «от 1300 долларов». Тем не менее — это лучшее, если брать в расчет цену, из пляжного кавказского отдыха сегодня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».