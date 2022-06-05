«Продолжаем в режиме онлайн проживать исторический крах диктатур» 2 5.06.2022, 9:46

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Москва уже в скором будущем окажется не в состоянии держать у власти фаворитов-диктаторов в соседних государствах.

Аналитик Петр Кузнецов считает, что в стратегической перспективы у Лукашенко нет никаких шансов, режим пытается решить лишь проблемы, которые возникают сегодня:

– Только проблема остается в том, что все это – решения тактического уровня. Это действия в формате «сегодня-завтра», а о том, что будет «послезавтра» здесь, похоже, не задумываются или задумываются не особо.

Потому что сомнительные перспективы РФ в развязанном ей же большом конфликте все очевиднее, вероятность того, что Москва уже в скором будущем окажется не в состоянии держать у власти фаворитов-диктаторов в соседних государствах – все реальнее, а вот потенциала для нормального добрососедского сотрудничества с европейскими странами и Украиной, пока государство здесь живет в формате «не до законов» и после всего того, что уже было сделано, – практически нет.

Продолжаем в режиме онлайн проживать исторический крах диктатур на Восточно-Европейском пространстве.