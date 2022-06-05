ВСУ отбили попытку россиян вернуть позиции в Херсонской области 5.06.2022, 8:39

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Враг понес значительные потери.

Идут 102-е сутки войны России против Украины. Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию по состоянию на 06:00 5 июня относительно российского вторжения.

Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины, в частности, в Киеве, отмечается в сводке.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. До 11 июня продлены сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Беларуси. В рамках этих мероприятий в Брестской области проведено контрольно-тактическое занятие с подразделениями одной из бригад сил специальных операций белорусских ВС. Отработаны вопросы действий подразделений в городских условиях, а также преодоление водного препятствия.

На Северском направлении агрессор провел артиллерийские обстрелы объектов инфраструктуры в районах населенных пунктов Старикове и Екатериновка Сумской области, а также населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области. Для уточнения расположения позиций украинских войск враг провел воздушную разведку БПЛА в районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения украинских военных к государственной границе. Противник не прекращает огневое поражение позиций украинских войск вблизи города Харькова. Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник завершил перегруппировку войск. Определенные подразделения ведут наступление в направлениях Довгенькое — Долина и Бражковка — Вернополье.

На Донецком направлении основные усилия российские подразделения сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления украинских войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск и блокирования основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг ведет наступление в направлении Святогорска, пытается вытеснить украинских военных на правый берег реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении оккупанты при поддержке артиллерии ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, контролируют восточную часть города. Кроме того, с целью захвата господствующих высот, противник пытается вести наступление в направлении Нирково — Николаевка.

На Бахмутском направлении для доукомплектования пострадавших подразделений враг перекинул более 20 единиц вооружения и военной техники.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты производят огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов украинских военных с целью сковывания подразделений и недопущения их перегруппировки.

На Южнобужском направлении в ожидании наступательных украинских войск в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.

Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены три танка, четыре артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, двадцать шесть единиц автомобильной техники.

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