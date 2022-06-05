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Американские аналитики: ВСУ проводят успешные локальные контратаки в Северодонецке

  • 5.06.2022, 8:58
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Американские аналитики: ВСУ проводят успешные локальные контратаки в Северодонецке

Украинское правительство и военные говорят об этой битве все увереннее.

Российские войска все еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, но украинская оборона остается сильной на этом ключевом направлении.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 4 июня.

Украинские войска успешно сдерживают российские попытки окружить украинские позиции в Луганской области, а также лобовые атаки России в Северодонецке благодаря взвешенным и эффективным местным контратакам.

В ISW подчеркивают, что украинское правительство и военные говорят о битве под Северодонецком все увереннее и, вероятно, успешно препятствуют российским войскам в тяжелой битве за город.

"Хотя российские войска все еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, а украинские силы, вероятно, более истощены, чем свидетельствуют заявления Гайдая, украинская оборона остается сильной на этом ключевом театре военных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные сосредоточили все свои доступные ресурсы на этом направлении, но получили лишь скромные достижения.

"Украинские военные, наоборот, сохраняют гибкость и уверенность, чтобы не только проводить локализованные контратаки в других местах Украины (например, на север от Херсона), но и проводить эффективные контратаки в Северодонецке", - сообщают в ISW.

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