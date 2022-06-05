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Почему у жирафов длинная шея?

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  • 5.06.2022, 9:07
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Почему у жирафов длинная шея?

Все не так, как вам кажется.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (IVPP) Китайской академии наук, окаменелости давнего предка жирафа - Discokeryx xiezhi — выявили ключевые движущие обстоятельства эволюции жирафов, в частности, обстоятельства развития шеи животного, пишет «Популярная механика».

Как эволюционировала длинная шея жирафа, долгое время оставалось загадкой эволюции. Ученые IVPP и провели исследование Discokeryx xiezhi. На самом деле размер шеи самцов жирафов напрямую связан с социальной иерархией, а соревнование ухаживаний является движущей силой эволюции длинных шей.

Эволюция и ухаживания

Частью находки были полный череп и четыре шейных позвонка. «Discokeryx xiezhi отличался многими уникальными характеристиками среди млекопитающих, в том числе развитием дископодобного большого оссикона в середине его головы», — сказал профессор Дэн Тао из IVPP, автор исследования.

По словам исследователей, шейные позвонки Discokeryx xiezhi очень крепкие и имеют самые сложные суставы между головой и шеей, а также между шейными позвонками среди всех млекопитающих. Команда продемонстрировала, что сложные сочленения между черепом и шейными позвонками Discokeryx xiezhi были особенно приспособлены к высокоскоростному лобовому удару. Они обнаружили, что эта структура была гораздо более эффективной, чем у современных животных.

«И современные жирафы, и Discokeryx xiezhi принадлежат к надсемейству Giraffoidea. Хотя морфология их черепа и шеи сильно различается, оба связаны с борьбой самцов за ухаживание, и оба эволюционировали в экстремальном направлении», — заключил Ван Шици, главный автор исследования.

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