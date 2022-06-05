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Лукашенко продлил учения у границы с Украиной

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  • 5.06.2022, 9:15
  • 3,398
Лукашенко продлил учения у границы с Украиной

Белорусские военные учатся воевать в городе и форсировать реку.

Сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Беларуси продлены до 11 июня. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В рамках этих мероприятий в Брестской области проведено контрольно-тактическое занятие с подразделениями одной из бригад сил спецопераций.

"Отработаны вопросы действий подразделений в городских условиях, а также преодоление водного препятствия", – уточнила украинская разведка.

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