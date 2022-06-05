«Репортеры без границ» требуют освобождения белорусских журналистов

«Репортеры без границ» требуют освобождения белорусских журналистов1
- 5.06.2022, 9:28
- 1,302
В настоящее время в Беларуси 28 работников СМИ находятся за решеткой.
Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» напоминает о судебных процессах над белорусскими журналистами и требует их освобождения.
«Судебные процессы над 7 заключенными работниками СМИ из БелаПАН, «Радыё «Свабода» и «Новы час» планируется начать 6 июня. За освещение репрессий режима Лукашенко журналистам и журналистам грозит до 15 лет лишения свободы. Выражая глубокую поддержку Беларусской ассоциации журналистов, «Репортеры без границ» требуют их немедленного освобождения и напоминает, что в настоящее время в Беларуси 28 работников СМИ находятся за решеткой», — говорится в сообщении организации в Twitter.