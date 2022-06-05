Как Лукашенко сам создает себе опасность 12 Валерий Карбалевич

5.06.2022, 9:46

7,242

Если бы в 2020 году в каждом сельсовете было по 50 вооруженных людей, то события развивались бы совсем по другому сценарию.

27 мая министр обороны Виктор Хренин заявил, что в стране будет создано народное ополчение. В Беларуси уже есть подобный институт, и называется он «территориальная оборона». Не понятно, чем «народное ополчение» отличается от «территориальной обороны».

3 июня сам Лукашенко попытался объяснить, что он имеет в виду: «И я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек… В случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение. Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны».

Еще один факт из той же серии. 29 мая другой министр, глава МЧС Вадим Синявский, заявил, что его сотрудники получат табельное оружие до 15 июня.

Зачем пожарникам пистолеты? Оказывается, для борьбы с беспорядками и на случай внешней агрессии. Так живо представляешь, как сотрудники МЧС с пистолетами остановят агрессора.

2 июня Лукашенко принял Игоря Шуневича, председателя Белорусского общества охотников и рыболовов. Казалось бы, какое дело властителю до рыболовов? На следующий день он объяснил свой интерес к этому обществу.

Оказалось, что и их (более 90 тыс. человек) Лукашенко хочет привлечь для своей защиты: «Я говорю: вы будете в стороне? Полторы наши нынешние армии. Давай-ка хотя бы тысяч пять (это отличные стрелки), мы подумаем, как их довооружить… Твоя задача – пять тысяч. Будешь командующим этим корпусом или бригадой. Задача понятна. Пять тысяч подготовленных людей – это сила».

Все эти факты объединяет то, что Лукашенко стремится максимально увеличить количество людей с оружием в стране. Дескать, чем больше, тем лучше. Масса существующих силовых ведомств (не менее восьми структур с правом оперативно-розыскной деятельности) оказывается мало для гарантии безопасности и спокойствия одного человека.

Логика здесь понятная и очевидная. Если насилие возводится в культ, превращается в универсальный способ решения всех проблем в стране, то милитаризация государственного аппарата и общественной жизни в целом становится важнейшим направлением государственной политики.

Силовые структуры стали системообразующим элементом, несущей конструкцией лукашенковского государства. Вот последний пример. 31 мая Лукашенко провел совещание по совершенствованию информационной политики. И самое примечательное в этом мероприятии – это состав участников. Из семи человек, присутствующих на совещании, было пятеро генералов.

Даже министра информации не пригласили.

Но сама идея удержать власть не благодаря народной поддержке, а за счет увеличения количества вооруженных людей, мягко говоря, не во всем бесспорна. Ибо в момент политического кризиса это может иметь обратный эффект. Здесь рост количества неизбежно ведет к снижению качества, уменьшению политической лояльности. Здесь работает обратно пропорциональная зависимость.

Люди с оружием, вышедшие из подчинения правителя, представляют большой риск для режима. Если бы в 2020 году в каждом сельсовете, как мечтает Лукашенко, или микрорайоне было по 50 вооруженных людей, то, думаю, события развивались бы совсем по другому сценарию. Боюсь, в таком случае ОМОН и ГУБОПиК быстро ретировались бы, спрятались в бульбу. Одно дело воевать с женщинами, пенсионерками, и совсем другое дело – с вооруженными мужчинами.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».