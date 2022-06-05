Экономим, как можем 2 5.06.2022, 9:59

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Во сколько обойдется белорусам «огород на подоконнике».

Зимой 2021 года брестчанка Виктория Анищенко решила вырастить дома салат, чтобы даже в несезон добавлять свежую зелень в блюда и смузи. В итоге Виктория так увлеклась новым хобби, что посадила на «домашнюю грядку» 6 разных видов зелени и перцы. Во сколько обошелся «огород» на подоконнике, как долго нужно было ждать урожай и повторит ли девушка подобный эксперимент снова – читайте в материале от myfin.by.

«На все потратила 20 рублей»: что нужно для домашнего огорода?

– Я живу в частном доме, поэтому летом часто провожу время в огороде. Зимой такой возможности нет, поэтому я немного заскучала. В декабре решила, что хочу есть свежую зелень и в холодный период тоже. Так у меня появилась первая домашняя грядка.

Начала я ее с того, что пересмотрела пакетики с семенами, которые остаются после посадки на следующий сезон. Отобрала для домашнего огорода семена кресс-салата, шпината, редиса, дайкона и подсолнечника. Дополнительно еще купила семена петрушки, но решила ее с остальными травами не садить.

Получились 3 грядки размером 20*10 см. На все потратила примерно 20 рублей:

Семена – 12 рублей. Эту сумму не почувствовала даже, потому что только первый раз купила несколько пакетиков, а дальше покупала все по мере необходимости. Один пакетик в среднем стоил 2-3 руб., весил 5 г и вмещал много крошечных семечек.

Лотки для микрозелени – 4-5 руб за все. Понадобилось 3 штуки, чтобы поместить всю коллекцию зелени.

Салфетки и вата для посадки микрозелени – 1-2 руб.

Грунт для петрушки – накопала 1-2 кг во дворе. Думаю, если бы пришлось покупать, то потратила бы на землю 2-4 рубля.

Цветочный горшок для петрушки взяла тот, что стоял без дела дома.

– Чтобы посадить все 6 видов микрозелени, мне понадобилось не больше 10 минут. Я взяла герметичный лоток (чтобы влага не покидала стенок), разложила по дну вату, обильно ее смочила, чтобы вода даже выступала при нажатии на вату, и густо насыпала сверху семена. Еще раз смочила их водой из пульверизатора. После этого сверху утеплила эту «грядку», чтобы получился своеобразный парник. В конце сделала пару маленьких дырочек, чтобы сохранить приток воздуха.

Лотки можно было даже не использовать. Делать такие грядки удобно в большой кружке или коробке, из которой не вытекает жидкость. Я выбрала более эстетичный вариант – мне хотелось, чтобы на подоконнике стояли 3 одинаковых лотка и все выглядело приятно.

«То, что растет на вате, всходит быстрее»: нюансы ухода за домашней грядкой

– Поливать растения на вате нужно немного иначе. Я орошаю их водой из пульверизатора 3-4 раза в неделю. Петрушку, что растет в земле, поливаю реже. Вся процедура отнимает не больше 2-3 минут в день.

Скорость всхода тоже разная. То, что растет на вате, всходит быстрее. Зелень начала пускать ростки уже на 2-3 день. Петрушка – дольше. Первых ростков нужно было ждать две недели, а потом еще две недели, чтобы срезать первый урожай.

На вате растет не та зелень, которую можно посадить и собирать урожай круглый год. Все мои 6 видов семян быстро всходят, дают много зелени, но два-три раза их срезаешь – и нужно заводить новую грядку. Я заводила новую каждые 2-3 недели, чтобы поддерживать в доме этот огород, я обновляла грядки каждые 2-3 недели.

Количество урожая петрушка и все мои три лотка вместе давали примерно одинаковое – небольшой пучок с каждого. Если это взвешивать, то получалось бы 100-150 гр. Мне хватало на салаты, тосты, еще оставалось в смузи добавить и украсить блюда перед подачей.

«Растила перец на подоконнике полгода»: эксперименты на домашней грядке

Стоимость посадки перца в доме чисто символическая, потому что землю я взяла с домашнего огорода, а семена использовала из ранее выращенного перца. Потратить деньги нужно было только на горшочек. Он стоил 8 рублей.

Посадила несколько семян перца, и через неделю уже заметила ростки. Дальше он рос два месяца и зацвел. В это время было важно помочь ему с опылением: если бы перец рос на улице, его бы опылили пчелы, а дома пришлось делать это самой. Я взяла чистую, пушистую кисть и просто поводила ей по всем цветам – вот и опыление. После этого перец рос еще 3 недели, и только потом начали появляться плоды.

Перец – неприхотливое растение. Его нужно было лишь поливать 1-2 раза в неделю, а какого-то дополнительного ухода этот росток, кроме опыления, не требовал.

Всего с домашнего куста я собрала 4 перца. Последний срезала совсем недавно. Думаю на этом оставить эксперименты с такой рассадой дома – перцы и помидоры все же лучше выращивать на улице.

Сейчас «домашний огород» уже не так актуален, ведь я живу в частном доме. А зимой планирую вернуться к этой затее и выращивать новую зелень, потому что затраты минимальные, но зато сколько удовольствия для всей семьи.

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