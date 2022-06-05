Украинские силы отбросили россиян в Северодонецке 4 5.06.2022, 10:17

7,388

Как выглядит битва за ключевой город.

Украинские силы оттеснили российских оккупантов в Северодонецке и сегодня контролируют условно половину города. Об этом рассказал в эфире канала "Дом" глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отмечает liga.net.

"У нас была тяжелая ситуация. Я об этом говорил, что действительно россияне контролировали процентов 70 города. Но в течение последних двух дней откинули, город сегодня поделен условно пополам", – сказал Гайдай.

По его словам, оккупанты боятся сейчас свободно ходить по городу, ведь они понесли большие потери личного состава за последние нескоько дней. Кроме того, примерно восемь россиян попали в плен украинским военным.

Гайдай также сказал, что у армии РФ стоит задача до 10 июня полностью захватить Северодонецк или перерезать трассу Лисичнаск-Бахмут и полностью ее взять под контроль.

"Поэтому сейчас огромное количество сил, все резервы – все брошено для выполнения этих двух задач", – подытожил глава ОВА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».