Лукашенко решил узаконить пиратство

Лукашенко решил узаконить пиратство10
- 5.06.2022, 10:27
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Правительство легализует параллельный импорт.
Оперативно-ситуационный штаб при Совмине принял решение о разработке проекта законодательного акта, который предусматривает легализацию параллельного импорта товаров и возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей.
Тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам.
По информации пресс-службы белорусского правительства, установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка.
Напомним, параллельный импорт позволяет ввозить в страну и продавать товары в обход запретов со стороны производителей — продукцию можно ввозить без разрешения от правообладателя, производителя или официального дилера.