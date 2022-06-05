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Лукашенко решил узаконить пиратство

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  • 5.06.2022, 10:27
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Лукашенко решил узаконить пиратство

Правительство легализует параллельный импорт.

Оперативно-ситуационный штаб при Совмине принял решение о разработке проекта законодательного акта, который предусматривает легализацию параллельного импорта товаров и возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей.

Тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам.

По информации пресс-службы белорусского правительства, установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка.

Напомним, параллельный импорт позволяет ввозить в страну и продавать товары в обход запретов со стороны производителей — продукцию можно ввозить без разрешения от правообладателя, производителя или официального дилера.

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