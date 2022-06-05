Эволюционисты объявили о прорыве 4 5.06.2022, 10:38

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Они поняли, как могла зародиться жизнь на Земле.

Ученые из Фонда прикладной молекулярной эволюции показали, что РНК, которая, как полагают, была первым генетическим материалом на Земле, может спонтанно образовываться на базальтовом лавовом стекле. Об открытии сообщает Phys.org со ссылкой на представителей фонда.

В своем исследовании ученые экспериментально демонстрируют, что молекулы РНК длиной от 100 до 300 нуклеотидов образуются, при просачивании нуклеозидтрифосфатов через базальтовое стекло. Этот материал, как отмечают ученые, был широко распространен на ранней Земле во время катархея (около 4,5 млрд лет назад), пишет «Хайтек».

«В то время базальтовое стекло было повсюду на Земле. В течение нескольких сотен млн лет после образования Луны частые удары в сочетании с обильным вулканизмом на молодой планете образовывали расплавленную базальтовую лаву, источник базальтового стекла. Удары также испаряли воду, образуя сушу, обеспечивая водоносные горизонты, где могла образоваться РНК», — говорит Стивен Мойжсис, один из авторов исследования.

Ученые отмечают, что нуклеозидтрифосфаты, необходимые для этого процесса также были доступны на ранней Земле. В предыдущих исследованиях они показали, что нуклеозиды образуются в результате простой реакции между фосфатом рибозы и основаниями РНК. А под действием никеля, поступающего при падении метеоритов, нуклеозиды и активированный фосфат, содержащийся в лавовом стекле, образуют нуклеозидтрифосфаты.

Исследователи отмечают, что новая работа дает понимание полного цикла эволюции молекул. Она показывает простой путь от отдельных молекул углерода до сложных РНК. По словам авторов работы, большинство существовавших ранее моделей описывали сложную химию, трудность реализации которой затрудняла самопроизвольное возникновение жизни.

«Прелесть этой модели в ее простоте. Ее могут проверить старшеклассники на уроках химии. Смешайте ингредиенты, подождите несколько дней и обнаружьте РНК», — отмечает Ян Шпачек, исследователь Фонда прикладной молекулярной эволюции, который не участвовал в этой работе.

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