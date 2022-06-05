Что почем продают на Комаровском рынке 1 5.06.2022, 10:44

Черника — по 60 рублей за килограмм, а брестская клубника — по 10.

Килограмм черники обойдется в 60 рублей за килограмм, малина — по 20 рублей, а брестской клубники — в 10 рублей. Агентство «Минск-Новости» посмотрело, что сейчас продают на Комаровском рынке и по каким ценам.

За неделю клубника успела упасть в цене: теперь ее можно купить не за 15−18, а за 9−10 рублей за килограмм.

Черешня стоит16−17 рублей за 1 кг. Появившаяся на прошлой неделе малина обойдется в 5 рублей за стаканчик (250 мл), а черника — 6 рублей за 100 грамм (то есть килограмм обойдется в 60 рублей).

Килограмм абрикоса сейчас в среднем стоит 12 рублей, примерно за такую же цену продают нектарины. Чуть дороже стоят персики, но их сейчас встретить намного сложнее, чем первые виды. А «инжирный» персик и вовсе приобрести можно от 20 рублей за килограмм.

Яблоки на Комаровском рынке продают в среднем по 3 рубля, мандарины — по 6, апельсины и грейпфруты — от 7, сливы — до 10, киви и виноград — от 8, бананы — 3,5.

Огурцы можно найти по 2,5−3 за килограмм. Помидоры выйдут дороже. Могут встретиться и за 5 рублей, и за 8, а сорт «сливка» из Узбекистана оценили в 10 рублей. Баклажаны сейчас можно купить за 8 рублей, кабачки — реально до 5, чеснок — 12. Цены на перцы разнятся: за красных и желтых красавцев могут просить как 4 рубля, так и все 8.

Молодой лук стоит примерно 3−4 рубля, молодой картофель — 3−5 рубля. Средний прайс на «старую» картошку — 2 рубля, есть варианты дешевле и дороже. Свеклу продавцы на рынке оценили в 5 рублей, морковь — по 3, до 2 рублей продают пучки зелени.

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