Военный эксперт оценил вероятность нападения на Украину из Беларуси 5.06.2022, 10:53

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Вдоль украинской границы на белорусской территории продолжается минирование местности.

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что наибольшей опасностью для Украины, которая может исходить из Беларуси, есть ракетные комплексы "Искандер" с крылатыми или баллистическими ракетами, из которых могут наносить удары по украинской территории.

Об этом он сказал во время информационного телемарафона.

По словам Жданова, сейчас наблюдается ротация белорусских войск у границы с Украиной. В Брестской области военные учения по внезапной проверке боеспособности частей продлены до 11 июня.

Кроме того, вдоль украинской границы на территории Беларуси продолжается минирование местности.

"Но, как сообщает наша разведка, на сегодняшний день мы не наблюдаем формирования ударной группировки. Самая большая опасность - это ракетные комплексы "Искандер" с крылатыми ракетами "Калибр" или баллистическими ракетами, которые стоят в 50 километрах от нашей границы", - сказал Жданов.

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