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Контратака ВСУ в Северодонецке «обнулила» оперативный импульс РФ

  • 5.06.2022, 11:11
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Контратака ВСУ в Северодонецке «обнулила» оперативный импульс РФ

Британская разведка рассказал о битве за Донбасс.

Украинские войска отвоевали у российских захватчиков ряд ранее потерянных районов Северодонецка, обнулив тем самым оперативный импульс войск РФ.

Об этом сообщили в разведке Великобритании, пишет «Новое время».

«За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс, который российские силы ранее набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи», — говорится в сводке от 5 июня.

Британская разведка также отмечает, что кремлевский режим предпочитает использовать для штурма Северодонецка силы так называемых «резервистов» из ОРДЛО, чтобы снизить официальные потери ВС РФ.

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