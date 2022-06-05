«Сколько можно терпеть! Белорусы, что будем делать?» 12 5.06.2022, 11:21

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Крик души белоруса.

Telegram-канал Белорусского объединения рабочих опубликовал эмоциональное письмо подписчика:

— Может, кто-нибудь мне объяснит, почему мы молчим и только по закоулкам говорим. Белорусы, что будем делать? Сидеть на ж*пе и ждать?

Все все прекрасно понимают, но молчат в тряпочку! На заводах — ж*па, на селе — ж*па. Почему сидим?

Ждем, пока окончательная жопа будет! Так потом разгребать тяжелее будет! Неужели мы будем терпеть это хамство и безразличие власти? Вот Лукашенко открыла полликлинику в Минске. Так недопустили людей спросить у него правду, а привезли подставных. Учителя! Вам дали по 200 рублей после «референдума» за классное руководство, а с августа забудьте о них. Сколько ж можно, белорусы, терпеть.

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