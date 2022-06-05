Как за два месяца в Беларуси изменились цены на продукты 14 5.06.2022, 11:53

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Честный репортаж, который не покажут по БТ.

По наблюдениям читателя ex-press.by который покупает продукты в борисовском магазине «Веста», по сравнению с концом марта существенно выросли цены на подсолнечное масло и макароны. В то же время подешевели бананы и гречка.

Борисовчанин честно фиксировал цены и теперь делится своими наблюдениями.

В конце марта килограмм бананов стоил 6,92 рубля. За килограмм сельдерея пришлось бы отдать 8,87 рубля, а за перец — 14,96 рубля. В конце мая бананы заметно подешевели и стоили 5,66 рубля. Перец также упал в цене — 11, 92 рубля, а вот сельдерей стал стоить дороже — 9,90 рубля.

Макароны два месяца назад можно было приобрести за 2,21 рубля. Теперь они стоят на 26 копеек дороже — 2,47 рубля.

В конце марта цены на сыры варьировались в пределах 12-19 рублей. Цены на них практически не изменились. Сыры также можно приобрести их и за 12, и за 17, и за 19 рублей.

Масло сливочное «Брест-Литовское» стоило 3,42 рубля за 180 граммов (72,5%), 3,62 рубля — за 82,5-процентное. Теперь оно стоит на 3 копейки дороже — за тот же кусочек 72,5% — 3,45 рубля и на 4 копейки дороже за 82,5 % — 3,66 рубля.

Местное масло «Здравушка» стоило дешевле за 3,37 рубля за 72,5%, 3,80 рубля — за 82,5%. Оно также за два месяца выросло в цене: на 8 копеек за 72,5% и на 3 копейки за 82,5% кусочек. Масло сливочное «Ясь Белоус» стоило 3,10 рубля. Теперь цена выросла на 3 копейки — масло стоит 3,13 рубля за 72,5%.

Молоко «Здравушка» 2% и 3,2 % стоило 1,58 рубля и 1,77 рубля соответственно. Оно также подорожало на 2 и на 3 копейки. За литр 2% теперь придётся отдать 1,60 рубля, а за 3,2% — 1,80 рубля.

Существенный рост можно заметить в отделе с подсолнечным маслом. Масло подсолнечное «Домашнее» стоило 4,69 рубля. Теперь оно стоит 5,78 рубля. Увеличение на 1,09 рубля.

За гречку покупатели отдавали 4,87 рубля. Теперь гречка 0,8 кг стоит 3,83 рубля. Цена упала более, чем на 1 рубль.

700 граммов риса длиннозерного и риса пропаренного стоили соответственно 2,54 и 2,61 рубля. Рис длиннозерный и рис пропаренный «Пан Крупка», 700 граммов. стоят теперь по 2,74 рубля.

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