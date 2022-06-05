Франция договаривается с ОАЭ о поставках нефти

Франция договаривается с ОАЭ о поставках нефти2
- 5.06.2022, 12:14
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Контракты нужны для замены закупок российской нефти.
Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках нефти. Контракты нужны для замены закупок российской нефти, которые прекратятся после введения запрета Европейского союза из-за вторжения Путина в Украину.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление министра финансов Бруно Ле Мэра радио "Europe 1".
"Идут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы должны найти альтернативу российской нефти", - сказал Ле Мэр.
Напомним, Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций против России. Ограничения были введены на нефть, экспорт и радиовещание агрессора.
В частности, ЕС запретил закупку, импорт и передачу нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от нефти займет от 6 до 8 месяцев.
В то же время предусмотрено исключение относительно импорта нефти трубопроводом в страны ЕС, которые в силу своего географического положения не имеют пока альтернативных вариантов.