Российские командиры скрывают массовые дезертирства среди солдат 4 5.06.2022, 12:54

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Оккупанты массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с защитниками Украины.

Подразделение 30 омсбр второй общевойсковой армии Вооруженных Сил России пыталось сбежать в РФ, но его развернули на границе обратно на войну в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

По данным ГУР, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть Украину, несмотря на угрозы уголовной ответственностью, заградотряды "кадыровцев" и усиленный контроль пограничников.

Разведчики отмечают, что командование 30 омсбр РФ, которая действует на Лиманском направлении, скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. При этом одно подразделение бригады задержали при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Шияни" Белгородской области.

По данным ГУР, подразделения насильственно вернули в зону активных боевых действий – теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен украинским военным.

Разведка также опубликовала список командования 30 омсбр и напомнила оккупантам: всех военных преступников разоблачат и привлекут в ответственности за преступления против мирного населения Украины.

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