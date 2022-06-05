Российские командиры скрывают массовые дезертирства среди солдат

Российские командиры скрывают массовые дезертирства среди солдат4
- 5.06.2022, 12:54
- 7,302
Оккупанты массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с защитниками Украины.
Подразделение 30 омсбр второй общевойсковой армии Вооруженных Сил России пыталось сбежать в РФ, но его развернули на границе обратно на войну в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
По данным ГУР, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть Украину, несмотря на угрозы уголовной ответственностью, заградотряды "кадыровцев" и усиленный контроль пограничников.
Разведчики отмечают, что командование 30 омсбр РФ, которая действует на Лиманском направлении, скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. При этом одно подразделение бригады задержали при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Шияни" Белгородской области.
По данным ГУР, подразделения насильственно вернули в зону активных боевых действий – теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен украинским военным.
Разведка также опубликовала список командования 30 омсбр и напомнила оккупантам: всех военных преступников разоблачат и привлекут в ответственности за преступления против мирного населения Украины.