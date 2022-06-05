Почему санкции против режима Лукашенко должны расширяться 3 Артем Черников

5.06.2022, 13:06

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Они помогут устранить диктатора.

Экономические санкции имеют длительную историю. В истории античности и средневековья они известны под названием «репрессалии». Ещё в 432 году до н. э. Aфинский морской союз наложил санкции на город Мегару. Аристофан в антивоенной комедии «Ахарняне» отводит этим санкциям важную роль в развязывании катастрофической для Афин Пелопонесской войны.

Средневековые санкции обычно были локальными и краткосрочными из-за быстро меняющихся интересов стран и правителей, приводящих к краткосрочным конфигурациям торговых и военных союзов.

В наше время санкции обрели большую популярность, в частности, за счет уменьшения количества войн и перехода на новый уровень дипломатии. Но всегда ли они действуют так, как этого требует реальность? Очень часто при введении санкций многие политики особо не спешат и сваливают все на бюрократию. Но когда существует реальная угроза жизни людей, санкции должны вводиться молниеносно, чтобы спасти самое главное - человеческую жизнь.

Впервые санкции в отношении Беларуси были введены Евросоюзом 15 сентября 1997 года. Тогда ЕС официально ограничил формат своих отношений с Минском до уровня ниже министерского в связи с "нарушениями прав человека и нарушениями на выборах". Это была реакция на референдум 1996 года, во время которого Лукашенко фактически подписал себе пожизненный срок в президентском кресле.

В 2004 году после появления доказательств причастности белорусских властей к похищению и убийствам лидеров оппозиции санкции расширились, но уже в 2005 году Евросоюз начал проявлять слабость и лояльность к режиму, чтобы избежать полной изоляции Лукашенко.

Для нас это стало трагедией. Каждые последующие выборы в Беларуси также сопровождались санкциями, но слишком мягкими. К примеру, запрет на въезд чиновникам и ограничения торговли с Беларусью. Но позже, в 2011 году Лукашенко начал торговать политзаключенными в обмен на снятие определенных санкций, а в 2015 году ЕС и вовсе решил отменить большую часть введенных ранее ограничений.

На протяжении 28 лет Запад очень мягко обращается с диктатурой в центре европейского континента. Если бы ЕС и США заняли бы более жесткую позицию, был бы большой шанс избежать фашисткой диктатуры и поставить Беларусь на нормальный европейский путь развития. Из-за развязанных рук Лукашенко тысячи политзаключенных находятся в тюрьмах, сотни тысяч - в эмиграции, а страна стала военным плацдармом России для агрессии против Украины. Возможно, не имея под рукой верного пса Лукашенко, Путин бы и не рискнул сунуться в Украину. Поэтому устранение диктатора в Беларуси - одно из средств прекращения войны.

Западные политики и демократические силы Беларуси должны понимать, чего стоят игры с режимом Лукашенко. Каждый день необходимо требовать всевозможных санкций и не допускать их ослабления. История диктатуры наглядно показывает, чем заканчивалось ослабление хватки в отношении Лукашенко — он начинал наглеть и брать в плен еще больше заложников.

Пока в тюрьмах наши герои, на предприятиях творится полный хаос, а на территории нашей страны находятся иностранные войска, ни одна демократия не может считать себя в безопасности. Санкции — это дипломатический путь для решения проблемы с наименьшим количеством жертв. Именно поэтому санкции должны расширяться и стать еще мощнее. Защитить Беларусь и Украину — защитить демократию будущего. И решение у этой проблемы одно — искоренить диктатуру в Европе.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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