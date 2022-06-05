РФ выпустила ракеты по Киеву с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря

РФ выпустила ракеты по Киеву с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря7
- 5.06.2022, 13:27
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Одну сбили.
Утром 5 июня войска РФ выпустили несколько ракет в направлении Киева. По предварительным данным, оккупанты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.
Об этом сообщили в Воздушном командовании Центр.
Отмечается, что около 06:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Центр они были обнаружены и обстреляны — уничтожена одна крылатая ракета.
Кроме того, утром 5 июня во время массированной ракетной атаки по Николаевской области воинами воздушного командования Юг были уничтожены две вражеские крылатые ракеты, выпущенные по территории Украины российской авиацией.
"Угрозы повторных ракетных ударов остаются", - говорится в сообщении.