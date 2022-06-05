Как возвысился древний Полоцк 5 5.06.2022, 13:35

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Даже перестав быть столицей, город оставался важным форпостом белорусского государства.

Насколько древен город, ставший столицей первого государства на белорусской земле? О возрасте Полоцка можно спорить, однако нельзя сбрасывать со счетов объективные данные археологии. Историческая наука дает в 21-м веке четкие ответы на вопросы, которые ранее казались туманными, сообщает «Литвин».

Определение 862 года в качестве отправной точки существования Древнего Полоцка сегодня кажется всего лишь данью традиции. Если более ранних упоминаний в письменных источниках о Полоцке нет, то следует обратиться к результатам археологических раскопок.

Исследования белорусских историков указывают, что уже в начале первого тысячелетия нашей эры место, где вырос город, было обитаемо. Уже к 4 веку нашей эры сюда пришли поселяне, которые говорили на наречиях балтской языковой группы. Они стали строить жилища на берегах реки Полота, откуда и пошло название будущего града.

Примерно в пятом веке поселение представителей балтской культуры типа Банцеровщины-Тушемли размещались левого берега Полоты, там сегодня располагается полоцкий стадион «Спартак». Через сто лет дославянский Полоцк простирается на площади в 8 гектаров.

Затем на берега Полоты приходят славяне (8-й век). Судя по находкам археологов, первое славянское поселение появилось не позже 780 года (дата определена по радиоуглеродному анализу обгорелой древесины). Племена кривичей заимствовали у балтов название Полоцк, выстроив свои дома на площадках старинного городища.

Причем балты никуда не пропали. Процесс смешивания кривичей и балтов проходил мирным путем. Две культуры уживались рядом, перенимая обычаи. О приходе кривичей свидетельствуют курганы, которых было много в окрестностях Полоцка еще в конце 19 века.

В 9-м веке Полоцк активно торговал и был уже известен в мире. О его связях свидетельствуют арабские дирхемы, которые были произведены в Арабском Халифате никак не позже 818 года.

С приходом к власти первого известного нам по летописям местного князя - Рогволода Полоцкд все большую роль играет в политической жизни Восточной Европы. Получая прибыль от налогов, которые платили купцы, Рогволод начал строительство целого комплекса оборонительных укреплений вокруг города.

К концу 10-го века Полоцк имеет свой замок, окруженный валом. Его фортификация не уступала по мощи укреплениям Киева и Новгорода. Этого требовала ожесточенная борьба за торговые пути, в которых принимало участие Полоцкое княжество. Полоцкие дружины воевали с Новгородом и Псковом. Соперничество с торговыми конкурентами переходило в локальные кровавые войны, победы в которых приносили Полоцку немалый доход.

В 980 году военное счастье отвернулось от Рогволода. Он был свергнут и жестоко убит киевским князем Владимиром Святославичем. Разгром Полоцка киевлянами не остановил строительства города. При князе Всеславе Чародее Полоцк вступает в полосу расцвета, когда град украшается каменными зданиями храмов. Главным из них стал Собор святой Софии, выстроенный по византийским канонам и символизировавший независимость и мощь княжества.

В составе Великого княжества Литовского Полоцк утрачивает свою роль стольного города, но не теряет значения как форпост державы на ее восточных рубежах. Торговое значение города ценили не только великие князья Литвы, но и враги. В 1563 году царь Иван Грозный разрушает своей мощной осадной артиллерией деревянные стены полоцких замков, чтобы позднее превратить Полоцк в крепость. За новыми валами воеводы Грозного расположили стрелецкую слободу, а стены города получили новые башни, сложенные из бревен.

Король Стефан Баторий, возвращая Полоцк в состав ВКЛ, вынужден был штурмовать полоцкие валы в ходе осады 1579 года. После 17 века Полоцкая цитадель все более утрачивает оборонное значение. Город оскудевает еще больше после вхождения его в состав Российской империи после разделов Речи Посполитой.

При российских царях от былой славы некогда пользовавшегося магдебургскими привилегиями торгового града не остается и следа. Полоцк в 18 и 19 веках застраивается типовыми зданиями, характерными для провинциальных российских уездных городков. Комплекс зданий знаменитого Иезуитского коллегиума передают под военное училище. А сам город предстает в конце 19 века перед его гостями глухим медвежьим углом, типичным захолустьем имперского Северо-Западного края.

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