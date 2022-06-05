Почерк и характер: как раскрыть свою личность с помощью карандаша 5 5.06.2022, 13:41

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По почерку можно составить психологический портрет человека.

Ученые-графологи занимаются исследованием почерка людей, выявляя зависимость между его стилем письма и характером. Считается, что по почерку можно составить психологический портрет человека и определить его основные качества личности.

УНИАН расскажет, что значит почерк в левую сторону и другие нюансы эпистолярного проявления себя.

Что может рассказать почерк - 4 основных нюанса

Исследователи говорят, что прежде, чем начинать изучать почерк, важно соблюсти необходимые условия. Во-первых, писать лучше пером или карандашом - так можно узнать силу нажима. Во-вторых, для чистоты эксперимента попросите человека написать что-нибудь в разное время, при разных условиях и в разных его состояниях - это позволит узнать альтернативные его стороны личности.

Наклон почерка

Если человек пишет, наклоняя буквы влево, то он индивидуалист, которому не важно мнение социума. Свои интересы он всегда будет ставить выше, чем чьи-либо. Если наклон влево сильный, то это говорит о самодостаточности и независимости личности.

Наклон вправо - признак творчества, уравновешенности и коммуникабельности. Могут быть перепады настроения. Ощутимый угол наклона вправо предупреждает о вспыльчивости и ревности, этот почерк - явный признак лидера.

Почерк без наклона обнажает личность, мыслящую рационально. Она находится в гармонии с собой и практически не страдает от внутренних конфликтов. Такие люди всегда взвешенно принимают решения, но главный их недостаток - упрямство.

Нажим на ручку

Ученые считают, что человек, который во время письма нажимает на ручку или карандаш слишком сильно, по жизни энергичен и уверен в себе. Он коммуникабелен, независим и всегда имеет свою точку зрения.

Легкий нажим - признак романтичной и творческой натуры, неспособной к излишней целеустремленности. Такие люди делают все не спеша, размеренно, аккуратно. Часто у человек с легким нажимом оказывается слабая сила воли и характер.

Размер почерка

Этот показатель может помочь узнать, насколько человек общителен. Большие буквы (более 3 мм) говорят об открытости, повышенной эмоциональности и чувствительности. Могут вести за собой толпу, переубеждать и руководить.

Средний и мелкий размер букв намекает, что перед вами личность ответственная и трудолюбивая. Таким людям можно доверять важные дела. Чем меньше буквы - тем больше в человеке расчетливости, скрытности и замкнутости.

Широкие буквы, в свою очередь, - это знак добродушия, искренности и доброты, а узкие - мелочности и жадности.

Округлость букв

Угловатые и острые буквы выдают человека эгоистичного, самовлюбленного и независимого. Такая личность всегда будет стремиться к независимости и отказываться от ситуаций, где ей рассказывают, что делать.

Круглые буквы, наоборот, признак принадлежности к компании, отзывчивости и дружелюбия. Обладатели округлых букв чаще других приходят на помощь, умеют находить компромиссы и становятся верными друзьями.

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