«Закарпатский легион» уничтожил новейший российский вертолет 4 5.06.2022, 13:56

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Видеофакт.

Украинские герои продолжают ликвидировать оккупантов в Украине. Так, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада уничтожила боевой вертолет россиян Ка-52 ("Аллигатор") выстрелом из переносного ракетно-зенитного комплекса (ПЗРК).

На видео, которое обнародовали в Telegram-канале бригады, виден момент попадания ракеты, после чего вертолет делает в воздухе "драматическое сальто", падает на землю и взрывается. Весь экипаж погиб за секунду.

Как отмечают украинские военные, "Аллигатор" по военной номенклатуре считается командирской машиной авиации РФ. Это новейшая единица российской боевой авиации, которая выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов США.

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