В Греции рассказали о военной помощи Украине

В Греции рассказали о военной помощи Украине3
- 5.06.2022, 14:03
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Министр обороны Греции назвал масштабы поставок вооружения для ВСУ «небывалыми».
Греция активно помогает Украине бороться с российскими оккупантами, поставляя военное снаряжение и оборудование. В стране назвали масштабы поставок оружия и боеприпасов для ВСУ "небывалыми".
Об этом сообщает ProNews.
Так, министр обороны Греции Никос Панайотопулос все, что уже передали или намерены передать Украине в ближайшее время:
122 ТОМА БМП-1 с боезапасом;
15 тысяч 73-мм реактивных снарядов;
2,1 тысячи 122-мм реактивных снарядов;
20 тысяч автоматов АК-47;
3, 2 миллиона патронов калибра 7,62 мм;
60 ПЗРК FIM-92 Stinger;
17 тысяч 155-мм снарядов для РСЗО;
1,1 тысячи противотанковых ракет РПГ-18.
При этом Панайотопулос указал, что для перевозки военной помощи Украины привлекли шесть транспортных самолетов Греции, десять канадских и пять новозеландских.