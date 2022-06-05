В Греции рассказали о военной помощи Украине 3 5.06.2022, 14:03

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Министр обороны Греции назвал масштабы поставок вооружения для ВСУ «небывалыми».

Греция активно помогает Украине бороться с российскими оккупантами, поставляя военное снаряжение и оборудование. В стране назвали масштабы поставок оружия и боеприпасов для ВСУ "небывалыми".

Об этом сообщает ProNews.

Так, министр обороны Греции Никос Панайотопулос все, что уже передали или намерены передать Украине в ближайшее время:

122 ТОМА БМП-1 с боезапасом;

15 тысяч 73-мм реактивных снарядов;

2,1 тысячи 122-мм реактивных снарядов;

20 тысяч автоматов АК-47;

3, 2 миллиона патронов калибра 7,62 мм;

60 ПЗРК FIM-92 Stinger;

17 тысяч 155-мм снарядов для РСЗО;

1,1 тысячи противотанковых ракет РПГ-18.

При этом Панайотопулос указал, что для перевозки военной помощи Украины привлекли шесть транспортных самолетов Греции, десять канадских и пять новозеландских.

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