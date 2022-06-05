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Под Мяделем полуприцеп влетел в легковушку

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  • 5.06.2022, 14:42
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Под Мяделем полуприцеп влетел в легковушку

Водитель погиб на месте аварии.

В Мядельском районе Минской области днем 5 июня произошло серьезное ДТП. Полуприцеп оторвался от автомобиля и наехал на проезжающую мимо машину, сообщает УВД Минского облисполокома.

По предварительной информации за рулем автомобиля Mercedes, к которому был прикреплен полуприцеп, находился 41-летний водитель. Он ехал в сторону города Мядель. На перекрестке недалеко от города автомобиль и полприцеп расцепились, из-за чего последний наехал на остановившийся рядом Citroën.

Водитель Citroën от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажира Mercedes доставили в больницу с травмами.

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