закрыть
5 июня 2022, воскресенье, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Урсула фон дер Ляйен: Наш моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС

  • 5.06.2022, 15:24
Урсула фон дер Ляйен: Наш моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС

Об этом глава Еврокомиссии заявила во время выступления на форуме по безопасности.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что моральный долг Европы и союзников сделать возможным вступление Украины в ЕС.

"Это не только наш стратегический интерес, но и моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС", – сказала фон дер Ляйен во время выступления на форуме по безопасности GLOBSEC 2022.

По ее словам, Еврокомиссия поддерживает создание единой платформы, которая бы объединила инициативы и финансовую поддержку от США, МВФ, Мирового банка, G20 и отдельных стран для восстановления Украины.

"Эта платформа управляется и принадлежит Украине. Потому что Украина должна сама решать свое будущее. Европейская комиссия будет предоставлять Украине экспертную помощь по эффективным вложениям инвестиций и необходимым реформам. Это выстроит путь к Европейскому Союзу", – сказала фон дер Ляйен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман