Ученые обнаружили на Красной планете необычные «столбы» 5.06.2022, 15:42

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В этом специалистам помог марсоход Curiosity.

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычные остроконечные горные породы. Ученые считают, что они являются признаком сложной геологической истории Красной планеты и образовались в результате эрозии, сообщает focus.ua со ссылкой на Space.

Curiosity 6 мая 2022 года отметит 10-летний юбилей своей научной деятельности на Марсе. Но он продолжает свою работу и изучает образования из горных пород на поверхности Красной планеты с особой тщательностью.

На новых снимках, которые прислал марсоход, видны остроконечные горные породы, которые похожи на искривленные столбы, торчащие из поверхности.

Согласно заявлению NASA, эти остроконечные горные породы представляют собой зацементированные заполнения древних трещин в осадочной породе. Эта порода была создана из песка и воды, но остальная часть этих "столбов" была создана из более мягкого материала и ее разрушила эрозия.

Ученые считают, что такой внешний вид, это образование на поверхности Марса приобрело из-за меньшей гравитации, чем на Земле, которая представляет всего одну треть земного притяжения. Но пока не известны точные размеры этих структур.

Точно известно, что данную необычную структуру марсоход Curiosity обнаружил в районе горы Эолида, которая находится в кратере Гейла и возвышается над поверхность на 5,5 км. Ученые теперь хотят получить еще больше данных во время исследования марсоходом горы Эолида, которые помогут лучше понять геологическую историю Марса.

Curiosity, как и марсоход Perseverance, ищет на Марсе признаки древней жизни. Сейчас он поднимается на гору Эолида, чтобы исследовать процесс изменения горных пород за миллиарды лет.

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