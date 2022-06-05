закрыть
5 июня 2022, воскресенье, 19:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17

5
  • 5.06.2022, 16:06
  • 8,802
США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17

Вертолеты уже загружают на транспортные самолеты на базе Военно-воздушных сил Америки.

Соединенные Штаты Америки отправляют в Украину советские вертолеты Ми-17, сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Красивые птички", - отметил Ермак.

Pанее в США заявляли о планах передать Украине вертолеты Ми-17, которые предназначались для отправки в Афганистан. 1 июня Пентагон обнародовал перечень вооружения и военной техники для передачи Украине, среди которых - 4 вертолета Ми-17.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман