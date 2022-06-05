США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17 5 5.06.2022, 16:06

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Вертолеты уже загружают на транспортные самолеты на базе Военно-воздушных сил Америки.

Соединенные Штаты Америки отправляют в Украину советские вертолеты Ми-17, сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Красивые птички", - отметил Ермак.

Pанее в США заявляли о планах передать Украине вертолеты Ми-17, которые предназначались для отправки в Афганистан. 1 июня Пентагон обнародовал перечень вооружения и военной техники для передачи Украине, среди которых - 4 вертолета Ми-17.

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