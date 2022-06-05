закрыть
5 июня 2022, воскресенье, 19:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Журналисту Алесю Любенчуку предъявили обвинение по уголовному делу

3
  • 5.06.2022, 16:18
  • 2,036
Журналисту Алесю Любенчуку предъявили обвинение по уголовному делу
Алесь Любенчук. Фото: Facebook

Каково обвинение, неизвестно.

По сведениям источника «Белсата», задержанному журналисту Алесю Любенчуку предъявили обвинение по уголовному делу. Вероятно, вскоре его переведут в следственный изолятор № 1 в Минске на улице Володарского.

Любенчука задержали 26 мая в деревне Кривичи Ивьевского района, где он жил в последнее время. Причина задержания по-прежнему неизвестна. Известно, что после задержания у Любенчука ухудшилось здоровье.

В 2020 году журналиста несколько раз задерживали за исполнение им профессиональных обязанностей, и он отбывал арест в тюрьме в Барановичах. В последнее время Любенчук занимался туризмом и восстановлением историко-культурного наследия своего района.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман