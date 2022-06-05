Журналисту Алесю Любенчуку предъявили обвинение по уголовному делу 3 5.06.2022, 16:18

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Алесь Любенчук. Фото: Facebook

Каково обвинение, неизвестно.

По сведениям источника «Белсата», задержанному журналисту Алесю Любенчуку предъявили обвинение по уголовному делу. Вероятно, вскоре его переведут в следственный изолятор № 1 в Минске на улице Володарского.

Любенчука задержали 26 мая в деревне Кривичи Ивьевского района, где он жил в последнее время. Причина задержания по-прежнему неизвестна. Известно, что после задержания у Любенчука ухудшилось здоровье.

В 2020 году журналиста несколько раз задерживали за исполнение им профессиональных обязанностей, и он отбывал арест в тюрьме в Барановичах. В последнее время Любенчук занимался туризмом и восстановлением историко-культурного наследия своего района.

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