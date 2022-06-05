«Фаер-шоу от 80 бригады»: украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов врага на Луганщине 2 5.06.2022, 16:20

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Пожар и детонация снарядов хорошо заметны на видео.

Воины из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ отметились метким ударом по российским оккупантам. В результате обстрела был уничтожен вражеский склад с боеприпасами на Луганщине, пишет unian.net.

Солдаты зафиксировали на видео последствия удара. Съемка, судя по всему, велась с помощью разведывательного дрона. Кадры ролика демонстрируют сильный пожар в здании, где хранились боеприпасы. Периодически в огне детонируют снаряды, что провоцирует резкие вспышки огня.

Видео подписали лаконично: "Файер-шоу от 80 отдельной десантно-штурмовой бригады". Из какого вооружения нанесли удар, не указано, но можно с уверенностью предположить, что работала артиллерия.

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