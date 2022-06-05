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Какая погода ждет белорусов на следующей неделе?

  • 5.06.2022, 16:24
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Какая погода ждет белорусов на следующей неделе?

Подробный прогноз.

Boт и лето, которого все так давно ждали — с (почти) теплыми ночами и без дождей. По крайней мере синоптики обещали такую погоду до четверга, к выходным же начнется стандартное ухудшение, пишет online.by.

Этой ночью синоптики прогнозируют малооблачное небо и 5—11 градусов тепла. Днем в понедельник будет переменная облачность и летняя жара — от 21 до 27 градусов. Никаких дождей, ветра тоже практически не будет.

Зато ночью и утром возможен слабый туман.

Такая комфортная погода с 21—24 градусами выше нуля обещает сохраниться до четверга, после чего вновь начнутся дожди, а в четверг обещают еще и грозу. С четверга по воскресенье будет мокро и тепло: 12—15 тепла ночью и 17—22 днем.

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