«Яндекс» и зверства российской армии 13 Леонид Невзлин

5.06.2022, 17:23

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Компания не имеет свободы принятия решений.

В Израиле обсуждают санкции, введенные против сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Говорят, это совсем не то, что другие путинские бизнесмены. Волож создал компанию мирового уровня, настоящий интеллектуальный продукт. На компромиссы с властью шел, говорят, неохотно (а кто на них идет иначе?).

В Израиле, стране с развитым сектором высоких технологий, Воложу как будто даже сочувствуют. «Яндекс», к тому же, представлен и на израильском рынке – сервисом такси и доставки Deli. А в прошлом месяце СМИ сообщали, что руководство компании обратилось к израильскому правительству с просьбой помочь релоцировать московский офис «Яндекса» в Тель-Авив.

Рекомендую всем, в ком просыпается симпатия к подобным персонажам, вспомнить, что выдавал поисковик «Яндекса» на запрос «Буча», когда стало известно о творившихся там зверствах российской армии. Пока мир смотрел на фото тел мирных украинцев со связанными за спиной руками, лежащих на обочинах, «Яндекс» показывал пасторальные фотографии бучинских пейзажей – до войны. Пока мир судорожно обновлял ленты, чтобы узнать новости из Украины, россияне обновляли ленту «Яндекса» и не узнавали об этом ничего.

Как сказал другой бывший руководитель «Яндекса» Лев Гершензон, ««Яндекс» сегодня – ключевой элемент в сокрытии информации о войне. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете».

А израильтянам напоминаю, что «Яндекс», по сути, был поглощен российским правительством и не имеет свободы принятия решений. Подсанкционный Волож продолжит «помогать компании и ее команде», по его собственным словам. И пока западные страны запоздало, но справедливо избавляются от российского экономического, политического и бизнес-влияния, хотим ли мы, чтобы в Израиле произошло прямо противоположное?

Леонид Невзлин

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