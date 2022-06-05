Какие дачи по цене до $15 тысяч продают неподалеку от Минска 5.06.2022, 17:37

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Есть участки с выходом в лес.

«Наша ніва» посмотрела, какие дачи в пределах 50 километров от МКАД можно приобрести за 5, 10 и 15 тысяч долларов.

Неухоженный и необработанный участок

Желающим приобрести дачу в расстоянии до 50 км от МКАД нужно быть готовыми, что цены на что-то более или менее достойное начинаются с четырехзначных цифр.

Но если 40—50 км от столицы для вас не расстояние и вы не боитесь хорошо поработать руками, то даже по ценам до 5 000 долларов можно отыскать несколько интересных вариантов.

Так, например, за 4 000 долларов продается дача в деревне Лоси Молодечненского района, в 47 километрах от МКАД.

За эти деньги вы получите 5 соток земли и кирпичный домик 1993 года постройки с общей площадью более 50 м2. Продавец описывает участок, как неухоженный и необработанный с частичной оградой из сетки-рабицы. На участке имеются плодово-ягодные насаждения, хозяйственные постройки, летний душ и туалет.

Сам дом снаружи выглядит немного привлекательнее, чем внутри, но и цена далеко не самая высокая для дачи, которая находится в 20 километрах от Молодечно и 50 от Минска.

Шесть соток и скромные интерьеры

Другой более или менее интересный вариант в ценовом диапазоне до 5 тысяч долларов, продается в Пуховичском районе. Там за 4 500 $ отдают деревянный домик 1991 года постройки, который находится на заветных шести сотках приватизированной земли.

Интерьеры скромные, но по крайней мере заброшенной эта дача не выглядит. Среди преимуществ собственники отмечают наличие рядом ягодно-грибного леса.

Участок с выходом в лес

При увеличении бюджета ближе к 10 тысячам долларов выбор дач значительно расширяется, появляются предложения ближе к Минску. Единственное, что остается практически неизменным, — интерьеры садовых домиков.

На расстоянии 45 км от МКАД продается дача в живописном месте по цене 9 800 $. Локация — Молодечненский район, неподалеку от трассы, соединяющей райцентр со столицей.

Деревянный дом общей площадью 48 м2 находится на участке размером 10 соток, что значительно больше стандартных 6. Еще один плюс — выход с участка прямиком в лес.

Помимо садового домика, на 10 сотках есть беседка и хозпостройки.

Несмотря на ряд преимуществ, интерьер этого домика вас вряд ли поразит.

Собственная скважина и вода в доме

По цене 9 900 долларов продается дача в г. п Руденск Пуховичского района. Общая площадь дома — 55 м2, размер участка — 5,5 сотки.

Посреди основной комнаты площадью 27 м2 стоит печь, из мебели только старый диван. В кухонной комнатке тоже минимализм, но покрытие на полу свежее.

«Одноэтажный утепленный деревянный дом, обшитый сайдингом. Печное отопление, вода заведена в дом, стеклопакеты. Участок квадратной формы. Есть скважина и туалет. Рядом лес, у ворот садового товарища есть остановка общественного транспорта», — говорится в описании.

«15 минут — и вы уже на даче»

Естественно, что при увеличении бюджета до 15 тысяч долларов выбор становится еще шире, но предстоит определяться — вам важна прежде всего близость к Минску или качество дачи.

Если главный фактор — близость к столице, то за 14 тысяч можно приобрести дачу, которая находится всего в 7 километрах от МКАД.

Столько просят за маленький домик и 4 сотки земли. На участке располагается садовый домик с печным отоплением. Есть гараж.

«Дом ухожен, готов к проживанию. Вода сезонная», — говорится в описании.

Рекламируя свою дачу, продавец обещает, что до нее из Минска можно добраться за 15 минут. Видимо, он не рассчитывает на покупателей с улицы Ангарская.

Что касается интерьера, то он мало чем отличается от тех дач, что выставлен на продажу за 4—10 тысяч долларов.

Аккуратный домик из бруса

За 14 600 долларов в Молодечненском районе выставлена на продажу дача из бруса. Домик с общей площадью в 50 м2 имеет две комнаты. Одну на первом этаже, другую на втором.

Установлены стеклопакеты и стальные двери. К счастью, дом лишен ненужной мебели и других предметов, которые часто вывозят на дачу только потому, что выбрасывать их жалко.

«Участок обнесен забором из сетки-рабицы, посажены плодовые деревья — сливы, вишни, яблони. При желании на участке можно разбить грядки, установить мангальную зону с беседкой. Лес в 60 метрах от дома», — говорится в описании.

«Место для релакса и отдыха»

Почти в 15 тысяч долларов оценена дача с небольшим домиком 2015 года постройки, расположенным на просторном участке размером 22 сотки.

Территория участка ухожена. Помимо грядок, клумб и газонов, здесь есть детская площадка.

«Есть плодовые деревья и кустарники, цветы, собственный колодец. Рядом лес, озеро в 3 км. В 1,5 км поселок Свислочь. Место для релакса и отдыха», — описывают участок в объявлении.

Дополнительно здесь есть хозяйственная постройка, в которой располагается санузел, душ и летняя кухня. Проведена местная канализация.

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