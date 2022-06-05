закрыть
5 июня 2022, воскресенье, 19:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Северодонецке ВСУ уничтожили вражескую технику и укрепления в восточной части города

4
  • 5.06.2022, 17:40
  • 5,780
В Северодонецке ВСУ уничтожили вражескую технику и укрепления в восточной части города

Украинское войско продолжает вытеснять захватчиков из города.

ВСУ уничтожают технику российской оккупационной армии в Северодонецке, в частности сегодня украинские бойцы разрушили вражеские укрепления в восточной части города.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай и обнародовал соответствующее видео.

"День 102: ВСУ ликвидируют оккупантов в Северодонецке. Украинское войско продолжает вытеснять захватчиков из города. Обнародовано видео уничтожения техники рашистов в восточной части города", - отметил он.

"В результате точной работы уничтожены укрепления, две БМП-1 и легковые автомобили противника", - сообщает 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман