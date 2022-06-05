закрыть
5 июня 2022, воскресенье, 19:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Боррель: Россия прямо ответственна за дефицит зерна в мире

9
  • 5.06.2022, 17:54
  • 2,898
Боррель: Россия прямо ответственна за дефицит зерна в мире

РФ блокирует порты Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия прямо ответственна за недостачу зерна в мире, потому что блокирует порты Украины. Об этом высокий представитель ЕС сообщил в микроблоге Twitter, пишет unian.net.

В частности, Боррель заявил, что Евросоюз ввел санкции, чтобы нанести удар по способности России продолжать войну, ведь ведение агрессивных войн недопустимо.

По его словам, ограничительные меры не затрагивают сельскохозяйственную продукцию и ее транспортировку, и поэтому пшеница не является объектом санкций.

"Постоянная блокада Россией портов Украины делает невозможным экспорт тонн зерна, в частности кукурузы и пшеницы, которые сейчас оказались заблокированными в Украине - одного из главных мировых производителей", - заявил Боррель.

"Россия напрямую ответственна за любой дефицит зерна в международной торговле, и вместо того, чтобы прекратить агрессию, она активно стремится переложить ответственность на международные санкции. Это является дезинформацией", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

В то же время как отметил Боррель, ЕС продолжит свидетельствовать полную солидарность со странами во всем мире с целью преодоления последствий войны.

"Президент Путин должен прекратить эту войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в интересах всего международного сообщества. Мы выступаем на стороне Украины", - отметил Боррель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман