«Сердце схватило внезапно»: Умер отец Александра Тарайковского
- 5.06.2022, 17:59
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В этом году ему должно было исполниться 60 лет.
Nashaniva.com cтало известно, что ушел из жизни отец героя Беларуси Александра Тарайковского Валерий. Это случилось еще 26 мая, похоронили мужчину 28-го, но семья не афишировала этот факт.
Валерию в этом году должно было исполниться 60 лет.
«Все случилось неожиданно, у него не наблюдалось проблем со здоровьем, ни на что не жаловался, а тут вот сердце схватило внезапно. И в тот момент он был один. Почему так? Мы думаем, повлияли переживания за Сашу», — прокомментировали родственники.
Валерия похоронили рядом с сыном на Западном кладбище в Минске.
Александр Тарайковский — первая жертва из числа протестующих. Он погиб в ночь с 10 на 11 августа 2020 года возле метро «Пушкинская».
Никакого уголовного дела по факту убийства заведено не было — в этом семье отказали. Как и в том, чтобы ознакомиться с материалами проведенной проверки.