закрыть
5 июня 2022, воскресенье, 19:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Сердце схватило внезапно»: Умер отец Александра Тарайковского

  • 5.06.2022, 17:59
  • 6,096
«Сердце схватило внезапно»: Умер отец Александра Тарайковского

В этом году ему должно было исполниться 60 лет.

Nashaniva.com cтало известно, что ушел из жизни отец героя Беларуси Александра Тарайковского Валерий. Это случилось еще 26 мая, похоронили мужчину 28-го, но семья не афишировала этот факт.

Валерию в этом году должно было исполниться 60 лет.

«Все случилось неожиданно, у него не наблюдалось проблем со здоровьем, ни на что не жаловался, а тут вот сердце схватило внезапно. И в тот момент он был один. Почему так? Мы думаем, повлияли переживания за Сашу», — прокомментировали родственники.

Валерия похоронили рядом с сыном на Западном кладбище в Минске.

Александр Тарайковский — первая жертва из числа протестующих. Он погиб в ночь с 10 на 11 августа 2020 года возле метро «Пушкинская».

Никакого уголовного дела по факту убийства заведено не было — в этом семье отказали. Как и в том, чтобы ознакомиться с материалами проведенной проверки.

Прощание с Александром Тарайковским, 15 августа 2020 г.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман