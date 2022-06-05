«Сердце схватило внезапно»: Умер отец Александра Тарайковского 5.06.2022, 17:59

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В этом году ему должно было исполниться 60 лет.

Nashaniva.com cтало известно, что ушел из жизни отец героя Беларуси Александра Тарайковского Валерий. Это случилось еще 26 мая, похоронили мужчину 28-го, но семья не афишировала этот факт.

Валерию в этом году должно было исполниться 60 лет.

«Все случилось неожиданно, у него не наблюдалось проблем со здоровьем, ни на что не жаловался, а тут вот сердце схватило внезапно. И в тот момент он был один. Почему так? Мы думаем, повлияли переживания за Сашу», — прокомментировали родственники.

Валерия похоронили рядом с сыном на Западном кладбище в Минске.

Александр Тарайковский — первая жертва из числа протестующих. Он погиб в ночь с 10 на 11 августа 2020 года возле метро «Пушкинская».

Никакого уголовного дела по факту убийства заведено не было — в этом семье отказали. Как и в том, чтобы ознакомиться с материалами проведенной проверки.

Прощание с Александром Тарайковским, 15 августа 2020 г.

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