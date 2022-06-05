Как белорусы выиграли немецкий Д6
- 5.06.2022, 18:23
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Футболисты воспользовались моментом и поддержали свободную Беларуси и Украину.
В топ-лигах Европы сезон уже закончился, а вот нижние дивизионы продолжают доигрывать свои турниры и летом, пишет «Трибуна». 4 июня развязка наступила в лиге ассоциации региона Мекленбург – Передняя Померания, которая является частью немецкого Д6. Для беларусских широт это интересно потому, что на победу в этом турнире, а значит, и на повышение в Д5 (зона «Северо-Восток» Оберлиги) в составе «Динамо» из Шверина претендовали сразу три игрока из нашей страны: 21-летний вратарь Ярослав Метлицкий, 19-летний полузащитник Иван Гомозов (оба раньше играли в системе «Ислочи», кипер оказался в Германии в прошлом августе, хавбек – в этом феврале) и 26-летний полузащитник Максим Ровбут (начинал в системе БАТЭ, играл даже в юношеском аналоге ЛЧ, потом долго скитался по первой лиге, а в немецкое «Динамо» укатил в декабре 2021-го).
Шверин – это центр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания, город лежит в 200 километрах к северо-западу от Берлина.
Матч против «Анкера» из Висмара был для «Динамо» особым по нескольким причинам. Первая – уже упомянутое потенциальное чемпионство: чтобы не оглядываться на другие встречи, шверинцам было достаточно и ничьей. Во-вторых, матч проходил в день 45-летия главного тренера команды Джано Клемпкова. В-третьих, это был прощальный матч на построенном в 1922 году стадионе «Паульсхоэ» – власти Шверина решили снести его, чтобы построить жилые дома. Совокупность этих факторов привела на стадион со скамейками и просто бетонными рядами большое для немецкого Д6 (это оценка местного болельщика) количество зрителей – 2276 человек. В 10-м туре ЧБ лучшая посещаемость за все восемь матчей, к слову, составила 1621 болельщик на «Динамо» Брест – БАТЭ.
Перформансы шверинских фанатов были посвящены прощанию со стадионом – граффити с лампадками.
И баннер «Всего хорошего, любимый «Паульхоэ». Была и пиротехника значимых для футбольной истории цветов – желто-синими были предшественники «Динамо» из клуба «Шверин 1903», зеленый и красный относятся к нынешней команде. Гербы города прилагались.
С такой горячей поддержкой, да и в честь прощания со 100-летним ветераном «Динамо» выиграло 1:0 – и, таким образом, за два сезона добралось из Д7 в Д5. Вклад белoрусских игроков в этом сезоне таков: Метлицкий провел 26 матчей и пропустил 26 мячей при 8 «сухарях», Гомозов в 13 матчах отметился 4 голами, Ровбут за 10 игр забил трижды.
Фанаты после финального свистка не побежали на поле, а встали по периметру и зажгли файера разом (ладно, потом, конечно, был и выход на поле).
Некоторые игроки «Динамо» оказались подготовленными к победе, и это мы не о футболках «Оберлига» (они были у всех), а про оперативно оказавшиеся в руках бокалы с чем-то явно 40-градусным и сигары.
Белoрусы же воспользовались моментом и поддержали свободную Родину и Украину. Метлицкий (первый справа) и Ровбут держали бело-красно-белый флаг, а Гомозов (первый слева) – желто-синий с одноклубником из Украины Тарасом Хланем.
Фото с Кубком за победу в Д6. Правда, Ровбуту трофей не зашел.
Гомозов и Ровбут вместе с Хланем явно не испытывают проблем с общением с российским одноклубником Арсеном Цагараевым (в середине).
Ровбут также сфотографировался с Хланем и его флагом на фоне пиро и эмоционально потребовал реакции в соцсети.
Но самым активным был Метлицкий. Он не только фотографировался с флагами.
А еще влезал на фон интервью своего тренера и главного ветерана клуба Марселя Грубе с кривляниями и танцами.
И действительно танцевал с коучем!
Интересно, продолжат ли три белoрусских футболиста карьеры в «Динамо» – или же их успех поможет найти вариант лучше?