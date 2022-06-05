Врачи назвали самые полезные нутриенты для здоровья костей 5.06.2022, 18:35

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Для укрепления костей нужен не только кальций.

Все мы слышали о том, что для укрепления костей нужен кальций. Но этим питательным веществом набор полезных для нашей костной массы нутриентов не исчерпывается, пишет healthinfo.ua.

Витамин C. Во времена коронавирусной пандемии почти все знают о том, что витамин С очень важен для нашего организма. Но укрепление иммунитета - не единственное его преимущество. Он очень полезен для костей, а лучшими источниками этого витамина являются цитрусовые фрукты вроде апельсинов и лимонов. Также в число полезных продуктов можно включить перец, клубнику, брюссельскую капусту.

Белки. А знаете ли вы о том, что 50% нашего организма состоит из белков? Они критически важны для получения здорового объёма костей и их укрепления. Желающие похудеть довольно часто избегают углеводов, но в нашем случае этого не нужно. Чем меньше калорий в диете, тем слабее кости. Старайтесь разнообразить то, что на вашей тарелке, добавляя разные микронутриенты. Много белков содержится в зелёных листовых овощах, рыбе, морепродуктах, постном масле и молочных продуктах.

Витамин D3. Наш организм не может переработать весь кальций за один присест. И чем больше мы его употребляем, тем меньший эффект это даёт. А вот витамин D3 и кальций довольно прочно связаны между собой. Кальций не может усваиваться организмом, если в нём неадекватно низкий уровень витамина D3. Этот витамин выделяется посредством воздействия солнечных лучей на кожу, его также можно получать в форме витаминных добавок.

Магний, цинк, витамин К. Для того, чтобы добавить больше питательных веществ на тарелку, используйте пищу, которая богата магнием, цинком и витамином К. Все это можно получать с помощью хорошо сбалансированного питания. И только витамин К2, который содержится в прошедших ферментацию продуктах вроде маринада и кефира, получать сложнее всего.

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