Военный эксперт: У России осталась треть боевой авиации 3 5.06.2022, 18:58

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Украинские защитники уничтожают вражеские самолеты.

У России осталась треть от авиации, которая может выполнять боевые задания в Украине, но и это существенная угроза. Об этом рассказал известный военный эксперт Олег Жданов.

"Авиации осталось где-то треть из той, которая может выполнять боевые задания. Но треть для Российской Федерации исчисляется в более 100 самолетов. Поэтому то, что они осуществляют по данным нашего Генштаба, 160, а в критические моменты до 190 самолетовылетов в сутки, это действительно режим очень напряженный", – заявил Жданов.

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских захватчиков. По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют:

- личного состава – около 31 тысяча 150 человек,

- танков – 1 тысяча 381 единиц,

- боевых бронированных машин – 3 тысячи 392,

- артиллерийских систем – 686,

- РСЗО – 207,

- средств ПВО – 95,

- самолетов – 210,

- вертолетов – 175.

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